США не уведомили Россию о задержании приехавших освещать выборы журналистов
Власти США не уведомили российское посольство в Вашингтоне о задержании журналистов из России, которые приехали освещать президентские выборы в США. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Журналистов задержали в аэропорту в ночь на 29 октября по местному времени. Как заявила Захарова, визу оператора «Известий» аннулировали, а в переходе границы − отказали.
Представитель МИД отметила, что журналисты имели при себе весь необходимый пакет документов, включая разрешения и визы.
В конце сентября Захарова высказывалась о выборах в США как о наступлении диктатуры, которая, по мнению Захаровой, определяется лишь степенью ее выраженности при выборе кандидата.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост президента поборются вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент Трамп.