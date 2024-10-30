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США не уведомили Россию о задержании приехавших освещать выборы журналистов

Ведомости

Власти США не уведомили российское посольство в Вашингтоне о задержании журналистов из России, которые приехали освещать президентские выборы в США. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Журналистов задержали в аэропорту в ночь на 29 октября по местному времени. Как заявила Захарова, визу оператора «Известий» аннулировали, а в переходе границы − отказали.

Представитель МИД отметила, что журналисты имели при себе весь необходимый пакет документов, включая разрешения и визы.

В конце сентября Захарова высказывалась о выборах в США как о наступлении диктатуры, которая, по мнению Захаровой, определяется лишь степенью ее выраженности при выборе кандидата.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост президента поборются вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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