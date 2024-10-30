Кремль не намерен вмешиваться в разборки Орбана и Евросоюза
Россия не собирается вмешиваться во внутриевропейские разборки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подозрения Орбана о заговоре против венгерского премьера.
«Мы нее имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии», – отметил Песков.
29 октября Орбан сообщил о подозрениях, что в ЕС против него и его правительства готовится заговор, целью которого является смена власти в Венгрии. По его мнению, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.
Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты парламентских выборов в Грузии.
Ранее страны ЕС не смогли договориться о выделении 6,6 млрд евро Украине, поскольку Венгрия блокирует выделение средств на протяжении 18 месяцев.