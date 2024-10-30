Кремль не намерен вмешиваться в разборки Орбана и Евросоюза

29 октября Орбан сообщил о подозрениях, что в ЕС против него и его правительства готовится заговор, целью которого является смена власти в Венгрии. По его мнению, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.