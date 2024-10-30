Reuters: КНР призывает автопроизводителей перестать инвестировать в страны ЕС
Пекин призывает своих автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в страны Европейского союза, которые поддерживают дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на источники.
Как сообщает Reuters, новые тарифы Евросоюза в размере до 45,3% вступили в силу 30 октября. Приостановка инвестиций − ответная реакция Китая.
За введение повышенных пошлин проголосовало 10 членов ЕС, пять − выступили против, а 12 воздержались.
Европейская комиссия одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. 4 октября ЕС проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая.