Трамп в случае его избрания даст Маску «влиятельную должность» в администрации

В конце октября Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской. Но позже окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к Маску по делу о незаконной лотерее. В начале октября американский бизнесмен принял участие в митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания), где на политика было совершено покушение.