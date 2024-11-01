Трамп в случае его избрания даст Маску «влиятельную должность» в администрации
Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах США даст миллиарду и предпринимателю Илону Маску «влиятельную должность» в администрации. Об этом он сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону.
При этом кандидат не уточнил, какую именно должность он подготовил для Маска. По словам Трампа, как ближайшего сторонника он назначит на должность и политика Роберта Кеннеди-младшего.
В конце октября Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской. Но позже окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к Маску по делу о незаконной лотерее. В начале октября американский бизнесмен принял участие в митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания), где на политика было совершено покушение.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.