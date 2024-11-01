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Трамп в случае его избрания даст Маску «влиятельную должность» в администрации

Ведомости

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах США даст миллиарду и предпринимателю Илону Маску «влиятельную должность» в администрации. Об этом он сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

При этом кандидат не уточнил, какую именно должность он подготовил для Маска. По словам Трампа, как ближайшего сторонника он назначит на должность и политика Роберта Кеннеди-младшего.

В конце августа стало известно, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. В июле The Washington Post передавал, что для Кеннеди-младшего Трамп приготовил должность, которая будет связана с вопросами здравоохранения и медицины.

В конце октября Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от Республиканской. Но позже окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к Маску по делу о незаконной лотерее. В начале октября американский бизнесмен принял участие в митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания), где на политика было совершено покушение.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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