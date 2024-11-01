Нетаньяху вернулся к вопросу возврата РФ Александровского подворья в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу о возврате России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства [России] сегодня нет», – сказал Степашин.
Александровское подворье – это комплекс исторических зданий рядом с храмом Гроба Господня, возведенный в конце XIX в. ИППО. Участок, на котором построен комплекс, был выкуплен при императоре Александре II в 1859 г. Изначально территория предназначалась для русского консульства в Палестине, но в 1881 г. там начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты, в том числе Порог Судных Врат.
Споры о собственности начались после Октябрьской революции в России, новый виток случился в 2015 г., когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, поручил оформить права РФ на Александровское подворье.
В октябре 2020 г. посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рассказал ТАСС, что регистратор недвижимого имущества при министерстве юстиции еврейского государства решил возобновить оформление Александровского подворья на Россию. Но в марте 2022 г. израильская газета Haaretz сообщила, что Окружной суд Иерусалима приостановил регистрацию, пояснив, что данное решение должно быть принято правительством страны. В апреле 2022 г. Haaretz со ссылкой на источники писала, что президент РФ Владимир Путин направил письмо действующему тогда премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой дать разрешение на передачу иерусалимского храма Александра Невского, расположенного в Александровском подворье.