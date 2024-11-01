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Нетаньяху вернулся к вопросу возврата РФ Александровского подворья в Иерусалиме

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу о возврате России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства [России] сегодня нет», – сказал Степашин.

Александровское подворье – это комплекс исторических зданий рядом с храмом Гроба Господня, возведенный в конце XIX в. ИППО. Участок, на котором построен комплекс, был выкуплен при императоре Александре II в 1859 г. Изначально территория предназначалась для русского консульства в Палестине, но в 1881 г. там начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты, в том числе Порог Судных Врат.

Споры о собственности начались после Октябрьской революции в России, новый виток случился в 2015 г., когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, поручил оформить права РФ на Александровское подворье.

В октябре 2020 г. посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рассказал ТАСС, что регистратор недвижимого имущества при министерстве юстиции еврейского государства решил возобновить оформление Александровского подворья на Россию. Но в марте 2022 г. израильская газета Haaretz сообщила, что Окружной суд Иерусалима приостановил регистрацию, пояснив, что данное решение должно быть принято правительством страны. В апреле 2022 г. Haaretz со ссылкой на источники писала, что президент РФ Владимир Путин направил письмо действующему тогда премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой дать разрешение на передачу иерусалимского храма Александра Невского, расположенного в Александровском подворье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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