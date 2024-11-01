Нетаньяху вернулся к вопросу возврата РФ Александровского подворья в Иерусалиме

Александровское подворье – это комплекс исторических зданий рядом с храмом Гроба Господня, возведенный в конце XIX в. ИППО. Участок, на котором построен комплекс, был выкуплен при императоре Александре II в 1859 г. Изначально территория предназначалась для русского консульства в Палестине, но в 1881 г. там начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты, в том числе Порог Судных Врат.