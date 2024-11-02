Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации получит 61 регион

1 апреля сразу несколько источников сообщили «Ведомостям», что власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что, предположительно, ведомство будет напрямую подчиняться президенту. В частности, три источника «Ведомостей» отмечают, что это может быть министерство, которое, по сути, совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД.