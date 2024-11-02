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Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации получит 61 регион

Ведомости

В 2025 г. субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации по результатам отбора получит 61 регион. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского форума Федерального агентства по делам национальностей «Народы России», передает ТАСС.

По ее словам, региональные заявки на получение субсидий должны включать просветительские и информационные мероприятия в сфере государственной национальной политики, например форумы, фестивали национальных культур, а также адресную поддержку коренных малочисленных народов и др.

«При планировании этих мероприятий прошу исходить из того, что они должны носить содержательный характер и иметь максимально широкий охват и предполагать ощутимый результат», – сказала Голикова.

Она добавила, что размер субсидии по укреплению единства российской нации, на этнокультурное и социально-экономическое развитие народов страны впервые увеличен. В среднем размер одной субсидии станет больше в 1,5 раза.

Голикова также сообщила, что финансирование госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» из федерального бюджета на ближайшие три года увеличено почти на треть.

1 апреля сразу несколько источников сообщили «Ведомостям», что власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что, предположительно, ведомство будет напрямую подчиняться президенту. В частности, три источника «Ведомостей» отмечают, что это может быть министерство, которое, по сути, совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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