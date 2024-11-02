Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации получит 61 регион
В 2025 г. субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации по результатам отбора получит 61 регион. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийского форума Федерального агентства по делам национальностей «Народы России», передает ТАСС.
По ее словам, региональные заявки на получение субсидий должны включать просветительские и информационные мероприятия в сфере государственной национальной политики, например форумы, фестивали национальных культур, а также адресную поддержку коренных малочисленных народов и др.
«При планировании этих мероприятий прошу исходить из того, что они должны носить содержательный характер и иметь максимально широкий охват и предполагать ощутимый результат», – сказала Голикова.
Она добавила, что размер субсидии по укреплению единства российской нации, на этнокультурное и социально-экономическое развитие народов страны впервые увеличен. В среднем размер одной субсидии станет больше в 1,5 раза.
Голикова также сообщила, что финансирование госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» из федерального бюджета на ближайшие три года увеличено почти на треть.
1 апреля сразу несколько источников сообщили «Ведомостям», что власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Отмечалось, что, предположительно, ведомство будет напрямую подчиняться президенту. В частности, три источника «Ведомостей» отмечают, что это может быть министерство, которое, по сути, совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД.