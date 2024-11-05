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В Кремле не считают выборы в Молдавии чистыми

Ведомости

Выборы в Молдавии нельзя считать чистыми, они были полны манипуляций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Результаты выборов, которые вместе с тем, конечно же, считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными, и они были полны манипуляций избирательных», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле могут объективно судить об этих выборах, говоря «о тех сотнях тысяч граждан Молдавии», которые живут в России. По его словам, этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свою возможность проголосовать, в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в Европе.

Действующая глава Молдавии Майя Санду одержала победу на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, президентские выборы в Молдавии сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила официальные предварительные результаты референдума о евроинтеграции и президентских выборов. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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