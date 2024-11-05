В Кремле не считают выборы в Молдавии чистыми

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле могут объективно судить об этих выборах, говоря «о тех сотнях тысяч граждан Молдавии», которые живут в России. По его словам, этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свою возможность проголосовать, в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в Европе.