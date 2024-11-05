В Кремле не считают выборы в Молдавии чистыми
Выборы в Молдавии нельзя считать чистыми, они были полны манипуляций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Результаты выборов, которые вместе с тем, конечно же, считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными, и они были полны манипуляций избирательных», – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле могут объективно судить об этих выборах, говоря «о тех сотнях тысяч граждан Молдавии», которые живут в России. По его словам, этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свою возможность проголосовать, в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в Европе.
Действующая глава Молдавии Майя Санду одержала победу на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, президентские выборы в Молдавии сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.
21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила официальные предварительные результаты референдума о евроинтеграции и президентских выборов. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».