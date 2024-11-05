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ФБР задержало обещавшего устроить стрельбу в случае победы Трампа мужчину

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало мужчину, который угрожал устроить массовую стрельбу в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает телекомпания ABC.

Арестованный Айзек Сиссел размещал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела консервативных христиан, если победу на выборах одержит Трамп.

После ареста Сиссел заявил, что Трамп «представлял угрозу», и что «его следовало убить и что все было бы лучше, если бы Трамп был мертв».

Но он сказал, что не стал бы лично убивать Трампа. Сиссел сообщил ФБР, что, по его мнению, во время выборов будет насилие, «и он не исключил бы присоединения к Антифа для участия в протестах».

Сиссел был взят под стражу в понедельник в Кантоне (штат Мичиган), ему пока не предъявили обвинения. У правоохранительных органов есть несколько ранее выданных ордеров на его арест по обвинению в преследованиях и домогательстве.

Вероятность победы Трампа на президентских выборах составляет 60,5%, следует из данных букмекерского агентства Polymarket.

Выборы президента США начались 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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