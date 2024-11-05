Букмекеры оценили шансы на победу Трампа на выборах в 60,5%

На первом открывшемся участке для голосования на президентских выборах в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) Харрис и Трамп получили по три голоса избирателей. На прошлых выборах президента в ноябре 2020 г. на участке победил действующий американский лидер Джо Байден.