Харрис и Трамп получили по три голоса на первом открывшемся участке
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис получили по три голоса на первом открывшемся участке для голосования на президентских выборах в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщил телеканал CNN.
Избирательный участок открылся в 00:00 5 ноября (8:00 мск). Шесть избирателей проголосовали в полночь, через несколько минут избирательный участок закрылся. Жители поселка голосуют на выборах первыми с 1960 г. На прошлых президентских выборах в ноябре 2020 г. на участке победил действующий американский президент Джо Байден. В 2016 г. жители Диксвилл-Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон.
Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн).