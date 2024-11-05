Харрис и Трамп получили по три голоса на первом открывшемся участке

Избирательный участок открылся в 00:00 5 ноября (8:00 мск). Шесть избирателей проголосовали в полночь, через несколько минут избирательный участок закрылся. Жители поселка голосуют на выборах первыми с 1960 г. На прошлых президентских выборах в ноябре 2020 г. на участке победил действующий американский президент Джо Байден. В 2016 г. жители Диксвилл-Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон.