Почему в финале кампании в США встретились Дональд Трамп и Камала Харрис

На пути Трампа было несколько преград. Первая – наследие. Под его руководством республиканцы три раза показали неудачные результаты на выборах. Они проиграли на промежуточных в 2018 г., лишились Белого дома в 2020 г. и не смогли одержать убедительную победу на промежуточных выборах палаты представителей в 2022 г. Из-за этого его соперники получили шансы. Послужной список Харрис был как в анекдоте, сочиненном 28-м вице-президентом США Томасом Маршаллом (1913–1921 гг.). Звучит он так: жили-были два брата, один ушел в море, другой стал вице-президентом, и ни об одном из них с тех пор ничего никогда не слышали. Почти за четыре года работы в администрации Байдена Харрис никак себя не проявила. И она была одним из самых непопулярных членов команды. По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, c сентября 2021 г. вплоть до сегодняшнего дня большинство американцев отрицательно относятся к ней.