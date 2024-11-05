Почему в финале кампании в США встретились Дональд Трамп и Камала Харрис

Почему в финале кампании в США встретились Дональд Трамп и Камала ХаррисСлучайности наложились на проблемы политической системы
Президентская кампания в США завершилась в ситуации, когда Камала Харрис и Дональд Трамп шли ноздря в ноздрю во всех колеблющихся штатах. Никто накануне голосования не был готов уверенно сказать, кто окажется победителем. Понятно одно: кто бы им ни был, он столкнется с активным сопротивлением конкурента
В истории США никогда не было таких президентских выборов: баллотируются два непопулярных кандидата, президент отказывается идти на второй срок, один из кандидатов чудом избегает смерти при покушении, а разница в рейтингах двух претендентов находится строго в пределах статистической погрешности. Даже к утру 6 ноября итоговый результат может быть неизвестен – и, как следствие, дело может закончиться политической дестабилизацией.
Выборы 2024 г. – это история о трех людях: действующем президенте Джо Байдене, экс-президенте Дональде Трампе и вице-президенте Камале Харрис. Только одному было гарантировано участие в нынешней президентской гонке – Байдену. Традиционно президенты баллотируются на второй срок. Что касается Трампа и Харрис, то их участие в гонке и перспективы успеха изначально подвергались серьезным сомнениям.
Лучшие из худших
На пути Трампа было несколько преград. Первая – наследие. Под его руководством республиканцы три раза показали неудачные результаты на выборах. Они проиграли на промежуточных в 2018 г., лишились Белого дома в 2020 г. и не смогли одержать убедительную победу на промежуточных выборах палаты представителей в 2022 г. Из-за этого его соперники получили шансы. Послужной список Харрис был как в анекдоте, сочиненном 28-м вице-президентом США Томасом Маршаллом (1913–1921 гг.). Звучит он так: жили-были два брата, один ушел в море, другой стал вице-президентом, и ни об одном из них с тех пор ничего никогда не слышали. Почти за четыре года работы в администрации Байдена Харрис никак себя не проявила. И она была одним из самых непопулярных членов команды. По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, c сентября 2021 г. вплоть до сегодняшнего дня большинство американцев отрицательно относятся к ней.
Против обоих был и исторический опыт. За 248 лет существования США только один бывший президент смог избраться после перерыва – демократ Гровер Кливленд (1885–1889 гг.; 1893–1897 гг.).
А первой женщине-кандидату – Хиллари Клинтон – не повезло в 2016 г.
И Харрис, и Трамп смогли стать кандидатами во многом благодаря стечению обстоятельств. Подъем рейтингов Трампа был спровоцирован предъявлением ему первых обвинений весной 2023 г. Это дезориентировало демократов, надеявшихся, что проблемы с законом и внутрипартийная оппозиция заставят политическую машину Трампа заглохнуть, а вместо этого он получил рост симпатий. Успеху Трампа также помогла его способность благодаря влиянию на свой «ядерный электорат» лишать номинаций на праймериз в конгресс своих противников в партии. Например, не смогла пройти в 2022 г. праймериз известный критик Трампа Лиз Чейни, представлявшая в палате представителей штат Вайоминг.
Вхождение в гонку Харрис внешне выглядело как вынужденное решение, после того как Байден проиграл Трампу на первых президентских дебатах 27 июня. Поменять Байдена на более ранних этапах демократы, видимо, не смогли из-за опасения «давки» на праймериз, которые стали бы дорогостоящим и энергозатратным мероприятием. Зачем что-то менять, если и так вроде работает? Спохватились, только когда отставание Байдена стало совсем уж очевидным.
Сложно отрицать роль случая на этих выборах, когда пуля пролетела в считанных миллиметрах от головы Трампа, задев только мочку уха. Фотографии, где окровавленный экс-президент показывает кулак, а на фоне реет американский флаг, войдут в историю как одни из самых успешных агитационных материалов.
У продвижения Харрис и Трампа есть и чисто политтехнологические объяснения. Оба относительно успешных соперника Трампа на праймериз – губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США в ООН Никки Хейли – выступили на трампистской платформе, взяв повестку, которую с 2016 г. продвигал сам Трамп. При этом Десантис решил подать себя как молодую версию Трампа, а Хейли – как более умеренную.
По мнению многих экспертов, такой подход мог сработать на президентских выборах, особенно при наличии такого непопулярного демократа, как Байден. Но быть Трампом при живом Трампе на партийных праймериз было заведомо ошибочной стратегией. Особенность экс-президента не в его обещаниях, а в способности удерживать электорат.
По разным данным, от 30 до 40% голосующих республиканцев считали себя больше сторонниками Трампа, чем республиканской партии. А с учетом того, что в праймериз участвовали (кроме самого Трампа, Хейли и Десантиса) еще 10 человек, то голоса недовольных экс-президентом республиканцев «рассасывались» настолько, что доли его «ядерных» сторонников было достаточно для обеспечения комфортного преимущества в опросах. Активизировавшиеся к началу 2024 г. уголовные преследования Трампа и вовсе закрепили за ним в глазах многих избирателей-республиканцев статус чуть ли не Избранного.
Демократам, нужно признать, удалось гладко провести операцию «преемник». За несколько дней Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов съезда партии (формально они выбирают кандидата) и вернула в стан ее сторонников крупных доноров, отказавшихся финансировать Байдена. Поддержка СМИ и видимая сплоченность партии вокруг Харрис даже вытеснили из медиапространства историю о покушении на Трампа.
Трампу стать кандидатом помог личностный фактор, а Харрис – системный, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Трамп на протяжении четырех лет работал на удержание сравнительно малочисленной, но активной группы избирателей, приведшей его к власти в 2016 г. Харрис же получила номинацию в результате сплочения истеблишмента, так как ни времени, ни политического ресурса на полноценный процесс избрания нового кандидата у демократов не было.
Нестандартные решения и тенденции
Кампания 2024 г. в США отличается нестандартными тенденциями и решениями. Речь идет о поведении электората, новых подходах к популяризации кандидатов в президенты, необычных альянсе и риторике, которой придерживаются противоборствующие стороны.
Не определяющей, но заметной тенденцией стало усиление влияния внешней политики. Самым ярким примером этого стала реакция американских арабов на войну в Газе, начавшуюся после нападения 7 октября 2023 г. на Израиль группировки «Хамас». Оказание администрацией Байдена поддержки Израилю вызвало недовольство американцев арабского происхождения. Согласно последнему опросу англоязычного арабского издания Arab News (AN) и компании YouGov, за Трампа готовы проголосовать 45% из них, а за Харрис – 43% вопреки многолетней практике закрепления арабских избирателей за демпартией.
Из сравнительно новых подходов к популяризации кандидатов можно выделить их активное участие в подкастах. Согласно открытым данным, к концу октября Харрис участвовала в трех подкастах, а Трамп – в семи. При этом в списке последнего числится шоу известного комика и подкастера Джо Рогана. По мартовским данным, на платформе Spotify на его шоу подписано 14,5 млн человек. Неизвестно, конвертируются ли походы к блогерам и их просмотры в голоса, но можно с уверенностью сказать, что для будущих кампаний такие «коллаборации» будут нормой.
Оба кандидата также ищут поддержку неактивных избирателей. По данным октябрьского опроса Университета Монмут, рейтинг Трампа среди таких избирателей в колеблющейся Пенсильвании (в таких штатах в большинстве случае и определяется победитель выборов, в 2024 г. их семь) достигает 47%, Харрис – 42%.
Не беден нынешний цикл и на создание неожиданных политических коалиций. В случае с Трампом это объединение сил с независимым кандидатом Робертом Кеннеди-младшим. На пике популярности последний набирал до 10–11% голосов. При этом разные исследования показывали, что он оттягивал голоса и у Байдена, и у Трампа. После вступления в гонку Харрис его присутствие стало больше вредить экс-президенту.
Харрис же обратила взор на традиционных республиканцев, отказавшихся поддерживать Трампа. Среди них бывшая конгрессвумен Лиз Чейни. Союз направлен на мобилизацию антитрамповских голосов среди республиканцев. Таких можно было найти в стане сторонников Хейли. По данным экзитполов, в ходе «супервторника» (5 марта праймериз и кокусы обеих партий прошли в 15 штатах) она выиграла 22% голосов республиканцев. И теперь именно на этих избирателей надеются политтехнологи демократов. Например, в колеблющейся Северной Каролине Хейли получила 250 038 голосов. В 2020 г. Трамп опередил Байдена в этом штате всего на 74 483 голоса.
Отличительной чертой этой кампании также является агрессивная риторика обоих кандидатов. Каждый электоральный цикл можно слышать рассуждения об историческом уровне поляризации населения, агрессивной агитации, взаимных оскорблениях и прочих признаках радикализации. Но эти выборы все равно выделяются: демократы называют Трампа фашистом, он в ответ обзывает ее и фашисткой, и марксисткой. Оба кандидата угрожают, что если выиграет оппонент, то демократии в стране не будет.
Победители в пределах статпогрешности
С начала активной стадии президентской кампании в апреле 2023 г. после объявления Байденом намерения баллотироваться на второй срок динамика опросов менялась несколько раз. Сначала небольшое преимущество было у президента. С сентября 2023 г. Трамп начал выбиваться вперед. Его доминирование в опросах, хоть и незначительное, продолжалось вплоть до вхождения в гонку Харрис. Но и ей не удалось расширить свое преимущество за пределы статпогрешности. Более того, за последние недели Трамп сумел улучшить свои показатели и обогнал вице-президента.
Согласно данным агрегатора RealClearPolitics на 4 ноября, Трамп опережает Харрис на 0,1 п. п. В целом в октябре 2024 г. агентства, газеты и университеты провели 43 опроса. Из них 11 отдают предпочтение Трампу, а восемь показывают ничью. Для сравнения: в сентябре было проведено 37 похожих исследований. Шесть из них показали преимущество Трампа и только три – ничью.
4 ноября 2020 г. Байден в среднем опережал Трампа на 6,9 п. п., а в 2016 г. преимущество Клинтон составляло 3,2 п. п. В день выборов, 8 ноября 2016 г., она опережала Трампа в среднем на 3,2 п. п. В итоге она набрала на 2,1 п. п. больше голосов, проиграв по коллегии выборщиков (для победы нужно минимум 270 голосов выборщиков). На выборах 2020 г. Байден опережал Трампа на 7,2 п. п., но итоговый разрыв в пользу Байдена составил 4,5%.
То есть, даже если у кандидата есть преимущество в день выборов, итоговые результаты могут отличаться. Разница с Харрис в 0,1 п. п. за несколько дней до выборов может обеспечить ему победу в коллегии выборщиков или даже по народному голосованию. Хотя многие эксперты считают, что если Трамп и победит в коллегии, то вряд ли наберет больше голосов избирателей. В то же самое время нельзя отрицать возможность, что опросы на этот раз недооценивают демократов. Такое мнение выразил обозреватель телеканала CNN Гарри Энтен, выступая в эфире 30 октября. Аналогичное предположение сделал социолог Нейт Сильвер в своей колонке от 23 октября для газеты The New York Times.
Дополнительным источником могут быть опросы участников досрочного голосования. По данным лаборатории электоральных процессов Университета Флориды на 4 ноября, на президентских выборах в США досрочно проголосовало более 78 млн человек. Из них лично проголосовали более 42 млн человек, а по почте – более 35 млн.
В колеблющихся штатах предположительно следующее распределение голосов: в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине раньше проголосовало больше республиканцев, чем демократов (49 голосов выборщиков). В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании (44 голоса выборщиков) проголосовало больше демократов. Но эти данные тоже не гарантируют Трампу или Харрис победу в колеблющихся штатах, так как усредненные результаты массива опросов нескольких агрегаторов показывают незначительную разницу между кандидатами во всех этих штатах.
Равные шансы вплоть до ничьей
Отличительная черта этих выборов не столько в количестве «черных лебедей», менявших их ход, сколько буквально в равных шансах кандидатов на победу, говорит руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. Радикализация риторики Харрис в последние дни кампании чуть уменьшила ее шансы привлечь самую важную группу избирателей – независимых. «Попытки клеймить Трампа фашистом провальны как политический ход», – уверена американист. Эксперт предположила, что сохраняется вероятность ничьей, когда оба кандидата наберут по 269 голосов.
В таком случае президента будет выбирать палата представителей в новом составе. От каждого штата засчитывается по одному голосу (голос отдает делегация штата). Набравший 26 голосов и станет президентом. По данным модели FiveThirtyEight, республиканцы сохранят большинство в 52 случаях из 100, демократы смогут выиграть в 48 случаях из 100. Похожая модель журнала The Economist отдает предпочтение демократам.
Ситуация настолько напряженная, что у обоих кандидатов есть шанс выиграть все семь колеблющихся штатов, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Сильной стороной Трампа он назвал экономику, которая является главным фактором для большинства американцев, и миграцию. В пользу Харрис работает ее позиция по абортам, которая может мобилизовать в поддержку демократов женский электорат, как это было на промежуточных выборах в 2022 г.
«Наиболее правильный ответ: «может случиться и так, и так». Но такой ответ никому не нравится. Потому, сделав все необходимые оговорки, скажу: я думаю, что победит Дональд Трамп», – сказал эксперт РСМД Алексей Наумов. Харрис построила гонку на очень умеренном и контролируемом взаимодействии с прессой без больших интервью. В последние недели она неожиданно сменила тактику и, например, пошла на интервью к Fox News. Уверенный в своей победе политик не будет так резко менять тактику.
Суслов, напротив, считает, что с незначительным перевесом победу одержит Харрис. По его мнению, шансы Трампа в Ржавом поясе (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) крайне уязвимы. Но американист подчеркнул, что оба кандидата готовятся к серьезным судебным тяжбам по результатам выборов в каждом колеблющемся штате. Васильев также считает, что вне зависимости от результатов США ждет период продолжительной нестабильности, наполненный судебными процессами по оспариванию результатов выборов как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.