В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Галанта

Израильская газета Haaretz писала, что премьер-министр намеревался уволить Галанта раньше, но отложил это решение из-за проблем с безопасностью в его офисе. В письме, адресованном Галанту, Нетаньяху сообщил, что срок его полномочий на посту министра обороны истекает в течение 48 часов.