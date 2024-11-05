В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Галанта
По всему Израилю начались массовые протесты после увольнения министра обороны страны Йоава Галанта, пишет The Times of Israel.
Митинги проходят в Хайфе, Нетании, Беэр-Шеве, а также на перекрестках по всей стране. Крупные демонстрации начались в Тель-Авиве и Иерусалиме.
Командование тыла при этом призывает ограничить публичные собрания на фоне постоянных ракетных обстрелов со стороны Ливана. Протесты в частности проходят в северном городе Нагария, который расположен рядом с израильско-ливанской границей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении Галанта вечером 5 ноября. Глава правительства сослался на отсутствие взаимного доверия. Галанта сменит министр иностранных дел Исраэль Кац.
Израильская газета Haaretz писала, что премьер-министр намеревался уволить Галанта раньше, но отложил это решение из-за проблем с безопасностью в его офисе. В письме, адресованном Галанту, Нетаньяху сообщил, что срок его полномочий на посту министра обороны истекает в течение 48 часов.
О планируемой отставке сообщала радиостанция Kan со ссылкой на источник еще в середине сентября. 27 октября The Times of Israel писала, что Нетаньяху поблагодарил за удар по военным объектам Ирана 26 октября начальника генштаба ЦАХАЛ, главу «Моссада», главу военной разведки ЦАХАЛ и командующего ВВС Израиля, но «не своего постоянного политического соперника министра обороны Йоава Галанта».