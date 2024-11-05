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В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Галанта

Ведомости

По всему Израилю начались массовые протесты после увольнения министра обороны страны Йоава Галанта, пишет The Times of Israel. 

Митинги проходят в Хайфе, Нетании, Беэр-Шеве, а также на перекрестках по всей стране. Крупные демонстрации начались в Тель-Авиве и Иерусалиме. 

Командование тыла при этом призывает ограничить публичные собрания на фоне постоянных ракетных обстрелов со стороны Ливана. Протесты в частности проходят в северном городе Нагария, который расположен рядом с израильско-ливанской границей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении Галанта вечером 5 ноября. Глава правительства сослался на отсутствие взаимного доверия. Галанта сменит министр иностранных дел Исраэль Кац.

Израильская газета Haaretz писала, что премьер-министр намеревался уволить Галанта раньше, но отложил это решение из-за проблем с безопасностью в его офисе. В письме, адресованном Галанту, Нетаньяху сообщил, что срок его полномочий на посту министра обороны истекает в течение 48 часов.

О планируемой отставке сообщала радиостанция Kan со ссылкой на источник еще в середине сентября. 27 октября The Times of Israel писала, что Нетаньяху поблагодарил за удар по военным объектам Ирана 26 октября начальника генштаба ЦАХАЛ, главу «Моссада», главу военной разведки ЦАХАЛ и командующего ВВС Израиля, но «не своего постоянного политического соперника министра обороны Йоава Галанта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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