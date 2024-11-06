В Айове сообщили о неполадках в работе машин для голосования

30 октября «Ведомости» писали, что четвертая по величине американская газета USA Today и больше 200 изданий, принадлежащих медиахолдингу Gannett (владеет USA Today), не поддержали ни одного из кандидатов в президенты США. До этого от поддержки обоих кандидатов отказались Los Angeles Times (L.A. Times) и издатель газеты The Washington Post (WP) Уильям Льюис. В 2020 г. все три газеты поддержали кандидатуру действующего президента США Джо Байдена. Нынешнее решение этих изданий вызвало серьезную дискуссию.