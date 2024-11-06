Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Айове сообщили о неполадках в работе машин для голосования

Ведомости

Неполадки в работе машин для голосования в округе Стори в центральной части штата Айова могут создать задержки в объявлении результатов с участков, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителя офиса секретаря штата Эшли Хант Эскивель.

«Нам известно о технических проблемах с табуляторами на некоторых участках в округе Стори. Это не мешает голосованию, но может повлиять на то, как быстро мы сможем сообщить результаты», – сказала она.

Аудитор округа Стори Люси Мартин сообщила, что машины не считывают «определенные стили бюллетеней» примерно на 12 из 45 избирательных участков округа. Работникам местных избирательных комиссий придется подсчитывать бюллетени в этих местах вручную. AP отмечает, что в округе Стори проживают 100 000 человек.

Выборы в США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.

30 октября «Ведомости» писали, что четвертая по величине американская газета USA Today и больше 200 изданий, принадлежащих медиахолдингу Gannett (владеет USA Today), не поддержали ни одного из кандидатов в президенты США. До этого от поддержки обоих кандидатов отказались Los Angeles Times (L.A. Times) и издатель газеты The Washington Post (WP) Уильям Льюис. В 2020 г. все три газеты поддержали кандидатуру действующего президента США Джо Байдена. Нынешнее решение этих изданий вызвало серьезную дискуссию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных