В Айове сообщили о неполадках в работе машин для голосования
Неполадки в работе машин для голосования в округе Стори в центральной части штата Айова могут создать задержки в объявлении результатов с участков, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителя офиса секретаря штата Эшли Хант Эскивель.
«Нам известно о технических проблемах с табуляторами на некоторых участках в округе Стори. Это не мешает голосованию, но может повлиять на то, как быстро мы сможем сообщить результаты», – сказала она.
Аудитор округа Стори Люси Мартин сообщила, что машины не считывают «определенные стили бюллетеней» примерно на 12 из 45 избирательных участков округа. Работникам местных избирательных комиссий придется подсчитывать бюллетени в этих местах вручную. AP отмечает, что в округе Стори проживают 100 000 человек.
Выборы в США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек, а всего зарегистрировано 168 млн избирателей.
30 октября «Ведомости» писали, что четвертая по величине американская газета USA Today и больше 200 изданий, принадлежащих медиахолдингу Gannett (владеет USA Today), не поддержали ни одного из кандидатов в президенты США. До этого от поддержки обоих кандидатов отказались Los Angeles Times (L.A. Times) и издатель газеты The Washington Post (WP) Уильям Льюис. В 2020 г. все три газеты поддержали кандидатуру действующего президента США Джо Байдена. Нынешнее решение этих изданий вызвало серьезную дискуссию.