Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Экзит-полл: избиратели в Висконсине поддерживают Харрис

Ведомости

Избиратели в штате Висконсин поддерживают демократа Камалу Харрис больше, чем республиканца Дональда Трампа. Это следует из данных экзит-полла Edison Research, пишет Reuters.

Харрис поддерживают 47% избирателей (в 2020 г. – 52% избирателей за демократа Джо Байдена). Трампа поддерживают 44% избирателей (в 2020 г. – 43% за Трампа).

35% избирателей в Висконсине заявили, что экономика имеет наибольшее значение при принятии решения на выборах президента. 10% избирателей считают значимым вопрос иммиграции, 17% – абортов, 33% – состояния демократии и только 3% – внешней политики.

Около 52% избирателей в Висконсине заявили, что финансовое положение их семей ухудшилось (в 2020 г. такой ответ дали 21% избирателей). 21% респондентов заявили, что их финансовое положение улучшилось (в 2020 г. такой ответ дали 39%).

Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. Досрочно на выборах проголосовали свыше 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. «Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных