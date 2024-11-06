Экзит-полл: избиратели в Висконсине поддерживают Харрис
Избиратели в штате Висконсин поддерживают демократа Камалу Харрис больше, чем республиканца Дональда Трампа. Это следует из данных экзит-полла Edison Research, пишет Reuters.
Харрис поддерживают 47% избирателей (в 2020 г. – 52% избирателей за демократа Джо Байдена). Трампа поддерживают 44% избирателей (в 2020 г. – 43% за Трампа).
35% избирателей в Висконсине заявили, что экономика имеет наибольшее значение при принятии решения на выборах президента. 10% избирателей считают значимым вопрос иммиграции, 17% – абортов, 33% – состояния демократии и только 3% – внешней политики.
Около 52% избирателей в Висконсине заявили, что финансовое положение их семей ухудшилось (в 2020 г. такой ответ дали 21% избирателей). 21% респондентов заявили, что их финансовое положение улучшилось (в 2020 г. такой ответ дали 39%).
Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. Досрочно на выборах проголосовали свыше 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. «Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.