Экзит-полл: избиратели в Висконсине поддерживают Харрис

Около 52% избирателей в Висконсине заявили, что финансовое положение их семей ухудшилось (в 2020 г. такой ответ дали 21% избирателей). 21% респондентов заявили, что их финансовое положение улучшилось (в 2020 г. такой ответ дали 39%).