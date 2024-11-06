Посольство РФ в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
Российское посольство в США назвало обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы президента ложными и бездоказательными. об этом пишет «РИА Новости».
Там заявили, что это «злобная клевета», используемая в американских внутриполитических целях. В дипмиссии подчеркнули, что они не получали никаких официальных доказательств по этому вопросу от США.
Дипломаты также прокомментировали заявление американских спецслужб, что лица, якобы связанные с Россией, распространяли сфабрикованные видеоматериалы о нарушениях на выборах.