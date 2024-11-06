Лавров прибыл в Астану к Токаеву и Нуртлеу в канун визита Путина

Как пояснили в МИДе, Лавров прибыл туда в преддверие второго с начала года государственного визита в страну президента России Владимира Путина по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По данным казахстанского агентства КазТаг, визит может состояться 27 ноября.