Лавров прибыл в Астану к Токаеву и Нуртлеу в канун визита Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 6 ноября прибыл в столицу Казахстана Астану с рабочим визитом, передает корреспондент «Ведомостей».
Как пояснили в МИДе, Лавров прибыл туда в преддверие второго с начала года государственного визита в страну президента России Владимира Путина по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По данным казахстанского агентства КазТаг, визит может состояться 27 ноября.
Глава российского МИДа 7 ноября проведет переговоры с Токаевым, а также со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
В ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Лавров обсудит «весь спектр двусторонних отношений, включая экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество».
«Значительное внимание будет уделено политическим вопросам, которые приобретают особую актуальность на фоне сложной ситуации в мире. Министры «сверят часы» по ключевым региональным и международным темам, координации усилий в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС», – уточнили в МИД России.
Это уже вторая за месяц поездка Лаврова в Центральную Азию. В конце октября он совершил визит в Узбекистан и встретился с его президентом Шавкатом Мирзиёевым.