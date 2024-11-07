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Посольство оказывает помощь застрявшим на круизном лайнере в Японии россиянам

Ведомости

Посольство РФ в Японии помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогама, с организацией выезда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.

По информации посольства, 7 ноября в консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.

По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз. Им оказывается необходимая помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение.

Иммиграционная служба Японии заявила о готовности оказать содействие в организации выезда из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера – компании Royal Caribbean.

Лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, который совершал семидневный круговой круиз по Азии из Шанхая, остановился в Йокогаме из-за поломки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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