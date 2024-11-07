Посольство оказывает помощь застрявшим на круизном лайнере в Японии россиянам

По информации посольства, 7 ноября в консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.