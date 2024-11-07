Посольство оказывает помощь застрявшим на круизном лайнере в Японии россиянам
Посольство РФ в Японии помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогама, с организацией выезда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
По информации посольства, 7 ноября в консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.
По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз. Им оказывается необходимая помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение.
Иммиграционная служба Японии заявила о готовности оказать содействие в организации выезда из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера – компании Royal Caribbean.
Лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, который совершал семидневный круговой круиз по Азии из Шанхая, остановился в Йокогаме из-за поломки.