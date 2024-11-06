Спрос на шенгенские визы в России вырос на 35% год к году

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила о росте продаж авиабилетов в европейские страны в сентябре и октябре на 30% год к году. На Францию приходится 18,7% бронирований, на Италию – 18,4%, на Испанию – 17,4%, на Германию – 10%. Еще 7,5% составил Кипр. По данным «Яндекс.Путешествий», спрос на европейские направления в сентябре – октябре вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. По информации «Интуриста», в ноябре Италия вошла в десятку самых популярных направлений.