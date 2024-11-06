Спрос на шенгенские визы в России вырос на 35% год к году
С января по октябрь спрос на деловые и туристические шенгенские визы вырос на 35% в годовом исчислении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные туристической компании Continent Express.
Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила о росте продаж авиабилетов в европейские страны в сентябре и октябре на 30% год к году. На Францию приходится 18,7% бронирований, на Италию – 18,4%, на Испанию – 17,4%, на Германию – 10%. Еще 7,5% составил Кипр. По данным «Яндекс.Путешествий», спрос на европейские направления в сентябре – октябре вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. По информации «Интуриста», в ноябре Италия вошла в десятку самых популярных направлений.
По мнению директора визово-миграционного департамента Continent Express Юлии Отвагиной, рост запросов на шенгенские визы связан со снижением количества выдаваемых многократных виз. Эксперт уточнила, что, например, в консульствах Франции и Италии на данный момент выдаются разрешения на въезд на срок до шести месяцев, в то время как прошлой осенью речь шла об одном – двух годах. Случаи оформления виз на срок от двух до пяти лет стали единичными.
По информации визового центра Венгрии, средний срок действия шенгенских виз стал короче из-за напряженной геополитической ситуации. В Continent Express также сообщили о более строгих требованиям к сведениям, собираемым для оформления визы.
20 октября «Ведомости» писали, что в 2025 г. к Шенгену намерен присоединиться Кипр: министр юстиции Кипра Мариос Харциотис подал официальную заявку. В 2023 г. к Шенгенскому соглашению присоединились Болгария и Румыния, в позапрошлом – Хорватия. По сообщениями СМИ, после этого россиянам стало труднее получать визы в эти страны.
В июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос российских туристов на шенгенскую визу не сократился после повышения ее стоимости на 12%.