Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Спрос на шенгенские визы в России вырос на 35% год к году

Ведомости

С января по октябрь спрос на деловые и туристические шенгенские визы вырос на 35% в годовом исчислении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные туристической компании Continent Express.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила о росте продаж авиабилетов в европейские страны в сентябре и октябре на 30% год к году. На Францию приходится 18,7% бронирований, на Италию – 18,4%, на Испанию – 17,4%, на Германию – 10%. Еще 7,5% составил Кипр. По данным «Яндекс.Путешествий», спрос на европейские направления в сентябре – октябре вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. По информации «Интуриста», в ноябре Италия вошла в десятку самых популярных направлений.

По мнению директора визово-миграционного департамента Continent Express Юлии Отвагиной, рост запросов на шенгенские визы связан со снижением количества выдаваемых многократных виз. Эксперт уточнила, что, например, в консульствах Франции и Италии на данный момент выдаются разрешения на въезд на срок до шести месяцев, в то время как прошлой осенью речь шла об одном – двух годах. Случаи оформления виз на срок от двух до пяти лет стали единичными.

По информации визового центра Венгрии, средний срок действия шенгенских виз стал короче из-за напряженной геополитической ситуации. В Continent Express также сообщили о более строгих требованиям к сведениям, собираемым для оформления визы.

20 октября «Ведомости» писали, что в 2025 г. к Шенгену намерен присоединиться Кипр: министр юстиции Кипра Мариос Харциотис подал официальную заявку. В 2023 г. к Шенгенскому соглашению присоединились Болгария и Румыния, в позапрошлом – Хорватия. По сообщениями СМИ, после этого россиянам стало труднее получать визы в эти страны.

В июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос российских туристов на шенгенскую визу не сократился после повышения ее стоимости на 12%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных