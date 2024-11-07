Сазанов рассказал о ходе переговоров по избежанию двойного налогообложения с ОАЭ
Минфин России продолжает обсуждать договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) с целью заключения соглашения об избежании двойного налогообложения. Российская сторона намерена финализировать договоренности в 2025 г., сообщил в кулуарах РЭФ-2024 статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Минфин начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г. Налог на дивиденды можно снизить до 5–10% вместо 15%, а на проценты по займам и роялти – до 0% вместо 20%. В настоящий момент, по налоговому соглашению с ОАЭ от 2011 г., льготы предусмотрены только для госучреждений, а также организаций с госучастием и суверенных фондов. При этом после начала спецоперации российский бизнес переводит в ОАЭ свои структуры с Кипра и из других юрисдикций Евросоюза. О начале переговоров Сазанов сообщал еще в сентябре, уточнив, что соглашение коснется не только государственного сектора, но и частного.
В начале января СМИ узнали причину долгих переговоров по налоговому соглашению ОАЭ и России. В частности, обсуждение затянулось из-за отношений арабской страны со своими соседями. Источник Forbes уточнил, что для ОАЭ важно, чтобы «обновленные налоговые условия были не хуже, чем у соседей». В августе 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. В списке оказались почти все страны ЕС (кроме Эстонии и Латвии), США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и др. Согласно тексту указа, потребовались безотлагательные меры «в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации».
Как говорил «Ведомостям» Сазанов, основной принцип кампании по заключению СИДН с нейтральными странами, которую сейчас ведет Минфин, – не допустить повторения ситуации, когда бизнес использует иностранные юрисдикции прежде всего для получения пониженных налоговых ставок, учреждая там холдинговые компании. Сазанов уточнял, что условия новых соглашений должны быть экономически обоснованы и адекватны тем задачам, которые мы решаем: способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы, отметил замминистра.