Сазанов рассказал о ходе переговоров по избежанию двойного налогообложения с ОАЭ

Минфин начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г. Налог на дивиденды можно снизить до 5–10% вместо 15%, а на проценты по займам и роялти – до 0% вместо 20%. В настоящий момент, по налоговому соглашению с ОАЭ от 2011 г., льготы предусмотрены только для госучреждений, а также организаций с госучастием и суверенных фондов. При этом после начала спецоперации российский бизнес переводит в ОАЭ свои структуры с Кипра и из других юрисдикций Евросоюза. О начале переговоров Сазанов сообщал еще в сентябре, уточнив, что соглашение коснется не только государственного сектора, но и частного.