Путин: Россия будет останавливать рвущихся к мировому господству
Россия продолжит останавливать тех, кто рвется к мировому господству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь», – подчеркнул президент.
Путин принимает участие в пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии принимают участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.