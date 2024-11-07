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Путин заявил о готовности России договариваться

Ведомости

Россия всегда готова договариваться с другими странами с учетом взаимных и законных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться – с полным учетом взаимных законных интересов – мы всегда готовы», – подчеркнул президент.

Он также добавил, что концепция «Большой восьмерки» (G8) была сомнительной, так как страны G7 совещались между собой без участия России.

«Приезжаешь на ту же самую «восьмерку», но сразу становится ясно, что до встречи в рамках «восьмерки» уже собрались», – утверждает Путин.

G8 - это международный форум, существовавший с 1997 по 2014 гг. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

В 2014 г. Россию отстранили после присоединения Крыма, а организация продолжила существовать в рамках «большой семерки» (G7).

Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».

В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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