Путин заявил о готовности России договариваться
Россия всегда готова договариваться с другими странами с учетом взаимных и законных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться – с полным учетом взаимных законных интересов – мы всегда готовы», – подчеркнул президент.
Он также добавил, что концепция «Большой восьмерки» (G8) была сомнительной, так как страны G7 совещались между собой без участия России.
«Приезжаешь на ту же самую «восьмерку», но сразу становится ясно, что до встречи в рамках «восьмерки» уже собрались», – утверждает Путин.
G8 - это международный форум, существовавший с 1997 по 2014 гг. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.
В 2014 г. Россию отстранили после присоединения Крыма, а организация продолжила существовать в рамках «большой семерки» (G7).
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.