Путин заявил о готовности России договариваться

Он также добавил, что концепция «Большой восьмерки» (G8) была сомнительной, так как страны G7 совещались между собой без участия России.



«Приезжаешь на ту же самую «восьмерку», но сразу становится ясно, что до встречи в рамках «восьмерки» уже собрались», – утверждает Путин.