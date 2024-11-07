Мишустин представит Россию на конференции по климату в Баку
Премьер-министр Михаил Мишустин представит Россию на конференции ООН по климату, которая пройдет в Азербайджане, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Отвечая на вопрос, не звал ли президент Азербайджана Ильхам Алиев Путина на конференцию по климату, российский лидер ответил, что звал, но вместо него поедет Мишустин.
Говоря о климате, Путин заявил, что глобальное потепление в России идет быстрее, чем в других регионах мира, и может иметь серьезные последствия.
29-я конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку (Азербайджан) с 11 по 22 ноября 2024 г. Ожидается, что на встречу съедутся более 32 000 участников со всего мира.
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.