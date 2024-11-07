Мишустин представит Россию на конференции по климату в Баку

Отвечая на вопрос, не звал ли президент Азербайджана Ильхам Алиев Путина на конференцию по климату, российский лидер ответил, что звал, но вместо него поедет Мишустин.



Говоря о климате, Путин заявил, что глобальное потепление в России идет быстрее, чем в других регионах мира, и может иметь серьезные последствия.