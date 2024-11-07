Путин заявил о блокировании до 15 000 солдат ВСУ на купянском направлении
Российская армия заблокировала порядка 15 000 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении, два очага блокирования. В одном очаге украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 000 группировка заблокирована. В другом, под Купянском, – около 5 000», – пояснил глава российского государства, добавив, что солдаты ВСУ фактически находятся в окружении.
Путин добавил, что в настоящее время Украина несет самые крупные потери с момента начала специальной военной операции, только на Курском направлении ВСУ потеряли почти 30 000 человек.
Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.