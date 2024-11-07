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Путин заявил о блокировании до 15 000 солдат ВСУ на купянском направлении

Ведомости

Российская армия заблокировала порядка 15 000 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении, два очага блокирования. В одном очаге украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 000 группировка заблокирована. В другом, под Купянском, – около 5 000», – пояснил глава российского государства, добавив, что солдаты ВСУ фактически находятся в окружении.

Путин добавил, что в настоящее время Украина несет самые крупные потери с момента начала специальной военной операции, только на Курском направлении ВСУ потеряли почти 30 000 человек.

Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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