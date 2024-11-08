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Лавров встретился с министрами иностранных дел Алжира и Эфиопии

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом в рамках конференции форума партнерства Россия - Африка, сообщается на сайте российского ведомства.

В ходе беседы Лавров и Аттаф обсудили дальнейшее развитие российско-алжирских отношений, подчеркнув, что страны взаимодействуют в многосторонних форматах, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.

Кроме того, главы МИД обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельской зоне «с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами» на основе Устава ООН и международного права.

Лавров также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом. Министры договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и укреплять диалог по ключевым вопросам международной повестки в рамках БРИКС и ООН.

Форум партнерства Россия - Африка пройдет 9-10 ноября в Сочи.

На данный момент более 1500 человек уже подтвердили свое участие в мероприятии. Среди них более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из следующих стран: Алжир, Ангола, Республика Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Ливия, Исламская Республика Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сейшельские Острова, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Эсватини и Эфиопия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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