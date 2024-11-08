Лавров встретился с министрами иностранных дел Алжира и Эфиопии
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом в рамках конференции форума партнерства Россия - Африка, сообщается на сайте российского ведомства.
В ходе беседы Лавров и Аттаф обсудили дальнейшее развитие российско-алжирских отношений, подчеркнув, что страны взаимодействуют в многосторонних форматах, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН.
Кроме того, главы МИД обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельской зоне «с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами» на основе Устава ООН и международного права.
Лавров также встретился с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом. Министры договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и укреплять диалог по ключевым вопросам международной повестки в рамках БРИКС и ООН.
Форум партнерства Россия - Африка пройдет 9-10 ноября в Сочи.
На данный момент более 1500 человек уже подтвердили свое участие в мероприятии. Среди них более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из следующих стран: Алжир, Ангола, Республика Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Ливия, Исламская Республика Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сейшельские Острова, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Эсватини и Эфиопия.