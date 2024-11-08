Лавров встретился с министрами иностранных дел Алжира и Эфиопии

На данный момент более 1500 человек уже подтвердили свое участие в мероприятии. Среди них более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из следующих стран: Алжир, Ангола, Республика Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Ливия, Исламская Республика Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сейшельские Острова, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Эсватини и Эфиопия.