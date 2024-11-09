СМИ: Харрис может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии
Вице-президент США Камала Харрис после поражения на президентских выборах может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах или вовсе уйти из политики, пишет Newsweek.
Издание приводит несколько вариантов развития событий после ухода Харрис с поста вице-президента в январе 2025 г. Она впервые с 2004 г. покинет политическую должность: Харрис до своего прихода в Белый дом четыре года работала окружным прокурором Сан-Франциско, занимала должности генерального прокурора Калифорнии и младшего сенатора.
Харрис может снова баллотироваться в президенты, допускает Newsweek. Именно такой план, отмечает издание, сработал для победившего на этих выборах Дональда Трампа.
«Имена лидеров демократического списка в 2028 г. уже мелькают, и хотя Харрис может показаться испорченным товаром на данный момент, четыре года – это долгий срок для улучшения общественного мнения», – говорится в статье.
Другой сценарий для Харрис – баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. В 2026 г. должен уйти в отставку действующий глава штата Гэвин Ньюсом – по данным издания, он может выдвинуться от демократов на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2026 г. Известность Харрис, а также ее способность привлекать средства и «калифорнийские полномочия» сделают ее сильным претендентом, если она попытается возглавить родной штат.
Вице-президент также может создать собственный фонд с целью решения проблем, по которым она проводила избирательную кампанию. Так, фонд бывшего президента Джимми Картера радикально улучшил общественный имидж политика, в 2002 г. тот получил Нобелевскую премию мира, напоминает издание.
Газета Michigan Chronicle еще одним вариантом для Харрис называет ее назначение в Верховный суд. По данным издания, в ближайшие недели судья Соня Сотомайор должна объявить о своей отставке. После избрания Трампа будущее суда «может быть сильно перекошено» в сторону консерваторов на десятилетия вперед, поэтому президент Джо Байден должен немедленно назначить Харрис.