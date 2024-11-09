СМИ: Харрис может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии

Другой сценарий для Харрис – баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. В 2026 г. должен уйти в отставку действующий глава штата Гэвин Ньюсом – по данным издания, он может выдвинуться от демократов на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2026 г. Известность Харрис, а также ее способность привлекать средства и «калифорнийские полномочия» сделают ее сильным претендентом, если она попытается возглавить родной штат.