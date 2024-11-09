ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на президентских выборах

Явка составила 54,3% – выборы признаны состоявшимися (необходимо участие более одной трети избирателей. – «Ведомости»). Всего на участки пришли 1 676 543 человека. При этом на территории внутри республики (явка 1 352 759 человек) большинство голосов набрал Стояногло (51,19% против 48,81% у Санду). На участках за рубежом (323 784 избирателей) у Санду 82,72% против 17,28% у ее оппонента.