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ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на президентских выборах

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов в республике и победу на них действующей главы государства Майи Санду. Об этом сообщается на сайте избиркома.

«ЦИК объявила избранной кандидата на выборах Майю Санду, назначенную политической партией «Партия действия и солидарности», которая получила наибольшее количество голосов во втором туре голосования», – говорится в сообщении.

Второй тур выборов президента прошел в республике 3 ноября, победу на них одержала Санду с 55,33% голосов. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло набрал 44,67%. При этом Партия социалистов заявила, что не признает результаты выборов, а Санду – легитимным президентом.

Явка составила 54,3% – выборы признаны состоявшимися (необходимо участие более одной трети избирателей. – «Ведомости»). Всего на участки пришли 1 676 543 человека. При этом на территории внутри республики (явка 1 352 759 человек) большинство голосов набрал Стояногло (51,19% против 48,81% у Санду). На участках за рубежом (323 784 избирателей) у Санду 82,72% против 17,28% у ее оппонента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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