ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов в республике и победу на них действующей главы государства Майи Санду. Об этом сообщается на сайте избиркома.
«ЦИК объявила избранной кандидата на выборах Майю Санду, назначенную политической партией «Партия действия и солидарности», которая получила наибольшее количество голосов во втором туре голосования», – говорится в сообщении.
Второй тур выборов президента прошел в республике 3 ноября, победу на них одержала Санду с 55,33% голосов. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло набрал 44,67%. При этом Партия социалистов заявила, что не признает результаты выборов, а Санду – легитимным президентом.
Явка составила 54,3% – выборы признаны состоявшимися (необходимо участие более одной трети избирателей. – «Ведомости»). Всего на участки пришли 1 676 543 человека. При этом на территории внутри республики (явка 1 352 759 человек) большинство голосов набрал Стояногло (51,19% против 48,81% у Санду). На участках за рубежом (323 784 избирателей) у Санду 82,72% против 17,28% у ее оппонента.