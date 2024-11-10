Уганда сообщила о предложении РФ стать страной-партнером БРИКС
Власти Уганды получили от российской стороны приглашение стать страной-партнером БРИКС, это предложение рассматривается, сообщил «РИА Новости» министр иностранных дел африканской страны Абубакер Джедже Одонго.
Министр сообщил, что получил приглашение от Москвы «примерно три дня назад».
«Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет», – сказал министр на полях министерской встречи формата Россия – Африка.
Министры двух стран встретились в Сочи на полях министерской конференции 9 ноября, сообщал российский МИД. По данным внешнеполитического ведомства, Лавров и Одонго обсудили ключевые направления российско-угандийского сотрудничества «с упором на наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, проработку совместных проектов в сферах энергетики, горнодобывающем секторе, а также в областях сельского хозяйства, науки и образования, медицины и цифровых технологий». Стороны договорились укреплять взаимодействие и координацию шагов в ООН и на других международных площадках.
«Мы поддержали кандидатуру Уганды, когда в октябре 2024 г. на саммите БРИКС решался вопрос приглашения наших друзей стать странами-партнерами», – говорил Лавров.
9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в объединении председательствует Россия.