Уганда сообщила о предложении РФ стать страной-партнером БРИКС

Министры двух стран встретились в Сочи на полях министерской конференции 9 ноября, сообщал российский МИД. По данным внешнеполитического ведомства, Лавров и Одонго обсудили ключевые направления российско-угандийского сотрудничества «с упором на наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, проработку совместных проектов в сферах энергетики, горнодобывающем секторе, а также в областях сельского хозяйства, науки и образования, медицины и цифровых технологий». Стороны договорились укреплять взаимодействие и координацию шагов в ООН и на других международных площадках.