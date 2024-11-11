Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну покинет правительство

Спыну родился 10 июля 1986 г. С 2012 по 2015 г. работал администратором Arbora Grup ООО. В 2015–2016 гг. занимал пост замминистра министерства молодежи и спорта Молдавии. Работал администратором ООО Traduno Technologies в 2017–2019 гг. В 2019 г. назначен генеральным секретарем правительства Молдавии. В декабре 2020 г. перешел на должность генерального секретаря аппарата президента Молдавии. В августе 2021 г. назначен вице-премьером республики. В феврале 2023 г. назначен генсеком администрации президента Молдавии.