Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну покинет правительство
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну покинет правительство и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, во время работы в правительстве он подвергался несправедливой клеветнической кампании почти ежедневно.
«Я знаю, что оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет привести никаких аргументов против честности моих действий. С сегодняшнего дня я выхожу из правительства Республики Молдова и партии «Действие и солидарность»», – уточнил Спыну.
Министр выразил надежду, что этот шаг позволит вернуться к дискуссиям о Молдавии, а не о том или ином человеке.
Спыну родился 10 июля 1986 г. С 2012 по 2015 г. работал администратором Arbora Grup ООО. В 2015–2016 гг. занимал пост замминистра министерства молодежи и спорта Молдавии. Работал администратором ООО Traduno Technologies в 2017–2019 гг. В 2019 г. назначен генеральным секретарем правительства Молдавии. В декабре 2020 г. перешел на должность генерального секретаря аппарата президента Молдавии. В августе 2021 г. назначен вице-премьером республики. В феврале 2023 г. назначен генсеком администрации президента Молдавии.