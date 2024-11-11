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Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну покинет правительство

Ведомости

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну покинет правительство и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время работы в правительстве он подвергался несправедливой клеветнической кампании почти ежедневно.

«Я знаю, что оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет привести никаких аргументов против честности моих действий. С сегодняшнего дня я выхожу из правительства Республики Молдова и партии «Действие и солидарность»», – уточнил Спыну.

Министр выразил надежду, что этот шаг позволит вернуться к дискуссиям о Молдавии, а не о том или ином человеке.

Спыну родился 10 июля 1986 г. С 2012 по 2015 г. работал администратором Arbora Grup ООО. В 2015–2016 гг. занимал пост замминистра министерства молодежи и спорта Молдавии. Работал администратором ООО Traduno Technologies в 2017–2019 гг. В 2019 г. назначен генеральным секретарем правительства Молдавии. В декабре 2020 г. перешел на должность генерального секретаря аппарата президента Молдавии. В августе 2021 г. назначен вице-премьером республики. В феврале 2023 г. назначен генсеком администрации президента Молдавии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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