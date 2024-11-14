ЕС выделил Украине 4,1 млрд евро военной помощи в рамках Ukraine Facility
Европейская комиссия Евросоюза выделила Украине 4,1 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро», – рассказывает Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства Украины выразил признательность Европейскому союзу за помощь в интеграции страны в европейское пространство.
Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил 12 ноября, что ЕС должен взять на себя всю ответственность в оказании помощи Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Трампа на президентских выборах.