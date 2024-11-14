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Мишустин повысил Колесникова до первого замглавы Минэкономразвития

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин повысил Максима Колесникова до первого заместителя главы Минэкономразвития. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Колесникова Максима Андреевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – сказано в распоряжении.

В октябре бывший первый замминистра экономического развития Илья Торосов ушел в отставку. Среди вероятных кандидатов на эту должность один из собеседников «Ведомостей» называл Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 г., а с 2022 г. является заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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