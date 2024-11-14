Мишустин повысил Колесникова до первого замглавы Минэкономразвития
Председатель правительства России Михаил Мишустин повысил Максима Колесникова до первого заместителя главы Минэкономразвития. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Колесникова Максима Андреевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – сказано в распоряжении.
В октябре бывший первый замминистра экономического развития Илья Торосов ушел в отставку. Среди вероятных кандидатов на эту должность один из собеседников «Ведомостей» называл Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 г., а с 2022 г. является заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.