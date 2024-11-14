Мишустин повысил Колесникова до первого замглавы Минэкономразвития

В октябре бывший первый замминистра экономического развития Илья Торосов ушел в отставку. Среди вероятных кандидатов на эту должность один из собеседников «Ведомостей» называл Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 г., а с 2022 г. является заместителем министра экономического развития Максима Решетникова.