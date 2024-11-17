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Посол России обвинил Польшу в несоблюдении законов из-за наемников на Украине

Ведомости

Власти Польши не соблюдают законодательство своего же государства, согласно которому за наемничество грозит уголовная ответственность, но эту тему в республике не обсуждают. Об этом «Известиям» заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Польское законодательство запрещает участие польских граждан в иностранных вооруженных формированиях в боевых действиях за пределами территории Польши без разрешения польских властей», – сказал Андреев.

Два года назад, как пояснил посол, группа депутатов внесла законопроект об отмене уголовной ответственности за участие в боевых действиях в соседней республике. По данным Андреева, инициативу так и не реализовали. СМИ не освещают эту тему, а власти вопрос тоже не комментируют, добавил он.

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). В конце апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников, а большая часть из них – американцы (816 человек).

В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе вооруженных сил Украины составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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