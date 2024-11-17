Посол России обвинил Польшу в несоблюдении законов из-за наемников на Украине
Власти Польши не соблюдают законодательство своего же государства, согласно которому за наемничество грозит уголовная ответственность, но эту тему в республике не обсуждают. Об этом «Известиям» заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
«Польское законодательство запрещает участие польских граждан в иностранных вооруженных формированиях в боевых действиях за пределами территории Польши без разрешения польских властей», – сказал Андреев.
Два года назад, как пояснил посол, группа депутатов внесла законопроект об отмене уголовной ответственности за участие в боевых действиях в соседней республике. По данным Андреева, инициативу так и не реализовали. СМИ не освещают эту тему, а власти вопрос тоже не комментируют, добавил он.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497). В конце апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников, а большая часть из них – американцы (816 человек).
В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе вооруженных сил Украины составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.