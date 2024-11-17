Посол России обвинил Польшу в несоблюдении законов из-за наемников на Украине

Два года назад, как пояснил посол, группа депутатов внесла законопроект об отмене уголовной ответственности за участие в боевых действиях в соседней республике. По данным Андреева, инициативу так и не реализовали. СМИ не освещают эту тему, а власти вопрос тоже не комментируют, добавил он.