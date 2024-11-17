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Reuters: Киев может нанести первый удар вглубь территории России в ближайшие дни

Ведомости

Украина планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракеты в течение ближайших нескольких дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Дополнительных деталей относительно возможной цели таких ударов источник агентства не привел.

Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS, отмечает агентство. Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 г., также пока не комментировал ситуацию. Однако бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл, который претендует на пост госсекретаря в администрации Трампа, раскритиковал это решение, обвинив Байдена в эскалации конфликта перед завершением президентского срока.

Украина могла также получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow для ударов вглубь территории России, сообщила французская газета Le Figaro, не указав источник информации.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.

До этого в России были подготовлены изменения в дерную доктрину, которые определяют агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на Россию. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Украина не имеет технических возможностей для того, чтобы использовать дальнобойные ракеты без поддержки со стороны Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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