Axios: решение Байдена об ударах по РФ передали Украине около трех дней назад
Решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию. Официальные лица США надеются, что если северокорейские войска, якобы находящиеся в Курской области, будут уничтожены, Пхеньян может пересмотреть свое решение о вводе войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится.
17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Такие ракеты, скорее всего, будут применяться украинской стороной для ударов по российской армии в Курской области, куда в начале августа вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ), также они могут быть применены против якобы находящихся в регионе солдат из КНДР.
Согласно заявлению американских чиновников, разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории стало ответом на якобы переброску солдат Северной Кореи в Россию.