Axios: решение Байдена об ударах по РФ передали Украине около трех дней назад

По данным источника, решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию. Официальные лица США надеются, что если северокорейские войска, якобы находящиеся в Курской области, будут уничтожены, Пхеньян может пересмотреть свое решение о вводе войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится.