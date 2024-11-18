Лавров поддержал инициативу создания альянса по борьбе с голодом и бедностью

«Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите Группы двадцати в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран», – рассказала Захарова (цитата по ТАСС).