Лавров поддержал инициативу создания альянса по борьбе с голодом и бедностью
Глава МИД России Сергей Лавров поддержал инициативу Бразилии создать альянс по борьбе с голодом и бедностью на заседании Группы двадцати (G20), сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите Группы двадцати в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран», – рассказала Захарова (цитата по ТАСС).
Лавров также отметил вклад БРИКС в решение проблем глобального развития и подчеркнул, что «неоколониальные практики коллективного Запада» затрудняют сотрудничество стран в этой сфере.
Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Россию на саммите представляет Лавров.