В США сообщили о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Как было сказано в заявлении Пентагона, США продолжат сотрудничать примерно с 50 странами в рамках контактной группы по обороне Украины, чтобы «удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя». 24 октября США предоставили Украине кредит на сумму $20 млрд, который будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Всего страны «большой семерки» выделили Украине кредит на $50 млрд.