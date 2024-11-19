В США сообщили о подготовке нового пакета военной помощи Украине
Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине, передает ТАСС.
Как рассказала постпред, США намерены наращивать поддержку Украины. Томас-Гринфилд уточнила, что в очередной пакет войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника. 1 ноября стало известно, что США выделили $425 млн Украине в качестве дополнительной помощи.
В пакет вошли перехватчики ПВО, боеприпасы для ракетных систем NASAMS и РСЗО HIMARS, ракеты «Стингер», бронетехника и противотанковое оружие, а также медицинское оборудование.
Как было сказано в заявлении Пентагона, США продолжат сотрудничать примерно с 50 странами в рамках контактной группы по обороне Украины, чтобы «удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя». 24 октября США предоставили Украине кредит на сумму $20 млрд, который будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Всего страны «большой семерки» выделили Украине кредит на $50 млрд.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва неоднократно критиковала санкции и поставки западного оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.