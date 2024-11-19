Аргентина не будет препятствовать принятию итогового коммюнике саммита G20
Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны, передает «РИА Новости».
В частности, пресс-служба напомнила, что президент республики Хавьер Милей обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с некоторыми пунктами совместной повестки G20. Среди них – продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая реформа, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства – это форма борьбы с голодом.
17 ноября Financial Times (FT) писала, что Милей может заблокировать совместное коммюнике лидеров стран G20. По сообщению собеседников издания, это также могло быть связано с несогласием либертарианца с предполагаемыми позициями в коммюнике о налогообложении сверхбогатых и гендерном равенстве.
Анонимный бразильский чиновник рассказал изданию, что до выборов президента США власти Аргентины в течение года переговоров по вопросам налогообложения принимали положения готовящегося документа, но сейчас «создают проблемы» принятию документа.