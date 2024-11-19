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Аргентина не будет препятствовать принятию итогового коммюнике саммита G20

Ведомости

Аргентина не будет препятствовать принятию итоговой декларации саммита G20, но обозначила свое несогласие с рядом ее пунктов, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны, передает «РИА Новости».

В частности, пресс-служба напомнила, что президент республики Хавьер Милей обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с некоторыми пунктами совместной повестки G20. Среди них – продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая реформа, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства – это форма борьбы с голодом.

17 ноября Financial Times (FT) писала, что Милей может заблокировать совместное коммюнике лидеров стран G20. По сообщению собеседников издания, это также могло быть связано с несогласием либертарианца с предполагаемыми позициями в коммюнике о налогообложении сверхбогатых и гендерном равенстве.

Анонимный бразильский чиновник рассказал изданию, что до выборов президента США власти Аргентины в течение года переговоров по вопросам налогообложения принимали положения готовящегося документа, но сейчас «создают проблемы» принятию документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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