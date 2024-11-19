Аргентина не будет препятствовать принятию итогового коммюнике саммита G20

В частности, пресс-служба напомнила, что президент республики Хавьер Милей обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с некоторыми пунктами совместной повестки G20. Среди них – продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая реформа, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, представление о том, что вмешательство государства – это форма борьбы с голодом.