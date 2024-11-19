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Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций

Ведомости

Великобритания ввела пакет санкций против российских молодежных организаций: детско-юношеского движения «Юнармия», а также учебно-методического центра воспитания молодежи «Авангард». Об этом говорится на сайте британского правительства.

Государство также добавило в черный список восемь частных лиц. Под санкции попали, в частности, начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Сук, глава Херсонского детского дома Татьяна Завальская.

Все счета организаций и физических лиц, против которых были введены рестрикции, в случае их обнаружения в британской юрисдикции будут заблокированы. Въезд в страну им также запрещен.

7 ноября « Ведомости» писали о новом списке физлиц из России, против которых Великобритания ввела санкции. В него попали 46 новых обозначений в рамках антироссийских санкций. Еще девять введены под индексами других стран. Утверждается, что некоторые компании и физлица якобы причастны к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике и связаны с проведением спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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