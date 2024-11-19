Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций
Великобритания ввела пакет санкций против российских молодежных организаций: детско-юношеского движения «Юнармия», а также учебно-методического центра воспитания молодежи «Авангард». Об этом говорится на сайте британского правительства.
Государство также добавило в черный список восемь частных лиц. Под санкции попали, в частности, начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Сук, глава Херсонского детского дома Татьяна Завальская.
Все счета организаций и физических лиц, против которых были введены рестрикции, в случае их обнаружения в британской юрисдикции будут заблокированы. Въезд в страну им также запрещен.
7 ноября « Ведомости» писали о новом списке физлиц из России, против которых Великобритания ввела санкции. В него попали 46 новых обозначений в рамках антироссийских санкций. Еще девять введены под индексами других стран. Утверждается, что некоторые компании и физлица якобы причастны к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике и связаны с проведением спецоперации России на Украине.