Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций

7 ноября « Ведомости» писали о новом списке физлиц из России, против которых Великобритания ввела санкции. В него попали 46 новых обозначений в рамках антироссийских санкций. Еще девять введены под индексами других стран. Утверждается, что некоторые компании и физлица якобы причастны к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике и связаны с проведением спецоперации России на Украине.