Эрдоган: применение Киевом дальнобойного оружия повышает риск ядерной эскалации

Эрдоган заявил, что в конфликте с использованием ядерного оружия нет ничего положительного. Он отметил, что ракеты, использованные Украиной, демонстрируют последствия такой ситуации. Он подчеркнул, что Турция сохраняет свою позицию против этих негативных тенденций и ожидает быстрого развития ситуации в сторону мира, предпринимая шаги для его обеспечения.