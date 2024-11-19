Эрдоган: применение Киевом дальнобойного оружия повышает риск ядерной эскалации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерной эскалации. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на слова турецкого президента на пресс-конференции «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.
Эрдоган заявил, что в конфликте с использованием ядерного оружия нет ничего положительного. Он отметил, что ракеты, использованные Украиной, демонстрируют последствия такой ситуации. Он подчеркнул, что Турция сохраняет свою позицию против этих негативных тенденций и ожидает быстрого развития ситуации в сторону мира, предпринимая шаги для его обеспечения.
Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях. МИД Турции опроверг эти данные.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ.