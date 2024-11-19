Эрдоган: НАТО стоит задуматься над новой ядерной доктриной России

«Я думаю, что эта позиция России – это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», – подчеркнул Эрдоган.



Кроме того, турецкий президент заявил, что у России есть все силы и средства для защиты, а страны НАТО должны подумать о своей обороне. Он выразил надежду, что прекращения огня и установления мира удастся добиться как можно скорее.