Эрдоган: НАТО стоит задуматься над новой ядерной доктриной России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует задуматься над обновлением Россией ядерной доктрины, так как оно стало ответом на действия альянса. Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на слова президента Турции, которые он произнес на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
«Я думаю, что эта позиция России – это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», – подчеркнул Эрдоган.
Кроме того, турецкий президент заявил, что у России есть все силы и средства для защиты, а страны НАТО должны подумать о своей обороне. Он выразил надежду, что прекращения огня и установления мира удастся добиться как можно скорее.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ.
17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.