Госдепартамент США: НАТО не представляют никакой угрозы для России
США и НАТО не представляют никакой угрозы для России, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
«Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России», – сказал Миллер, комментируя обновление Россией ядерной доктрины.
Он добавил, что Вашингтон не будет приводить в готовность свои ядерные силы.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует задуматься над обновлением Россией ядерной доктрины, так как оно стало ответом на действия альянса.