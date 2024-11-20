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Пентагон: США не воюют с Россией

Ведомости

США не находятся в состоянии военного конфликта с Россией, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Так она ответила на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», – сказала Сингх на брифинге.

Она также отметила, что у США нет необходимости менять свою ядерную политику на фоне внесения изменений в российской. При этом Сингх добавила, что Россия якобы обостряет военный конфликт с Украиной, привлекая к его участию солдат КНДР.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Позже официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и НАТО не представляют никакой угрозы для России и Вашингтон не будет приводить в готовность свои ядерные силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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