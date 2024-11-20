Пентагон: США не воюют с Россией
США не находятся в состоянии военного конфликта с Россией, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Так она ответила на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию.
«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», – сказала Сингх на брифинге.
Она также отметила, что у США нет необходимости менять свою ядерную политику на фоне внесения изменений в российской. При этом Сингх добавила, что Россия якобы обостряет военный конфликт с Украиной, привлекая к его участию солдат КНДР.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Позже официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и НАТО не представляют никакой угрозы для России и Вашингтон не будет приводить в готовность свои ядерные силы.