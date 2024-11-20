Пентагон: США не воюют с Россией

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Позже официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и НАТО не представляют никакой угрозы для России и Вашингтон не будет приводить в готовность свои ядерные силы.