Песков рассказал о реакции Путина на удары ATACMS по Брянской области

Президент РФ Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции, он получает информацию обо всем, что с этим связано. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как сообщение Минобороны РФ об ударах ATACMS по Брянской области повлияли на график президента.