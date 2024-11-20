Песков рассказал о реакции Путина на удары ATACMS по Брянской области
Президент РФ Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции, он получает информацию обо всем, что с этим связано. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как сообщение Минобороны РФ об ударах ATACMS по Брянской области повлияли на график президента.
«[Путин] получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее. Поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента. Что касается других мероприятий, они все идут по плану», – сказал Песков.
Минобороны РФ в Telegram-канале 19 ноября сообщило об отражении атаки вооруженных сил Украины. По данным ведомства, противник выпустил по территории Брянской области шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма.