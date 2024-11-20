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Российская ПВО за сутки сбила четыре авиабомбы Hammer и 141 беспилотник

Ведомости

За сутки средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Вооруженные силы РФ также нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, используемым в военных целях, складам дронов, скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах.

Всего с начала проведения российской специальной военной операции уничтожены 36 400 БПЛА, 648 самолетов, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 397 танков украинской стороны и т. д., говорится в сводке.

19 ноября Минобороны сообщило об отражении атаки шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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