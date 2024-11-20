Российская ПВО за сутки сбила четыре авиабомбы Hammer и 141 беспилотник

19 ноября Минобороны сообщило об отражении атаки шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.