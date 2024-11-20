Российская ПВО за сутки сбила четыре авиабомбы Hammer и 141 беспилотник
За сутки средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Вооруженные силы РФ также нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, используемым в военных целях, складам дронов, скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах.
Всего с начала проведения российской специальной военной операции уничтожены 36 400 БПЛА, 648 самолетов, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 397 танков украинской стороны и т. д., говорится в сводке.
19 ноября Минобороны сообщило об отражении атаки шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.