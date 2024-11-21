Белый дом: США предупреждали Украину и союзников об ударе России
США уведомляли Украину и союзников о запуске Россией ракеты средней дальности «Орешник», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни, чтобы подготовить их», – сообщила Жан-Пьер.
Тем не менее, по словам представителя Белого дома, пуск «Орешника» не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».
Они способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны ее перехватить.