Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры на пост генпрокурора США
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США.
«Нет времени на бесполезно затянувшуюся вашингтонскую драку, поэтому я сниму свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно начать работу с первого дня», – написал Гетц в X.
Он выразил поддержку избранному президенту США Дональду Трампу. Гетц рассказал, что польщен тем, что Трамп хотел назначить именно его на пост главы министерства юстиции.
«Я уверен, что он спасет Америку», – заявил конгрессмен.
Трамп выдвинул Гетца на пост генпрокурора и главы министерства юстиции США 13 ноября. Гетц является представителем ультраконсервативного крыла республиканской партии и был одним из самых активных критиков противников Трампа внутри партии.