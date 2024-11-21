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Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры на пост генпрокурора США

Ведомости

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США.

«Нет времени на бесполезно затянувшуюся вашингтонскую драку, поэтому я сниму свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно начать работу с первого дня», – написал Гетц в X.

Он выразил поддержку избранному президенту США Дональду Трампу. Гетц рассказал, что польщен тем, что Трамп хотел назначить именно его на пост главы министерства юстиции.

«Я уверен, что он спасет Америку», – заявил конгрессмен.

Трамп выдвинул Гетца на пост генпрокурора и главы министерства юстиции США 13 ноября. Гетц является представителем ультраконсервативного крыла республиканской партии и был одним из самых активных критиков противников Трампа внутри партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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