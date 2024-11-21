Пентагон: США не стремятся к конфликту с Россией на фоне поддержки Украины
США не стремятся к конфликту с Россией, но продолжат оказывать военную помощь Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы не стремимся к войне с Россией, но вы увидите, что единомышленники и партнеры [США] вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», – сказала Сингх.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с момента атак по Брянской и Курской областям «спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине» приобрел элементы глобального характера.
Он добавил, что Россия имеет право использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.