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Пентагон: США не стремятся к конфликту с Россией на фоне поддержки Украины

Ведомости

США не стремятся к конфликту с Россией, но продолжат оказывать военную помощь Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не стремимся к войне с Россией, но вы увидите, что единомышленники и партнеры [США] вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», – сказала Сингх.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с момента атак по Брянской и Курской областям «спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине» приобрел элементы глобального характера.

Он добавил, что Россия имеет право использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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