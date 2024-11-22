Американский инвестор хочет купить взорванный «Северный поток – 2»

Американский инвестор Стивен Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе, передает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо финансиста минфину.