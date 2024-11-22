Американский инвестор хочет купить взорванный «Северный поток – 2»
Американский инвестор Стивен Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе, передает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо финансиста минфину.
По мнению Линча, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства.
«Это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», - подчеркнул инвестор.
По данным издания, бизнесмен запросил лицензию у американского минфина в феврале текущего года.
7 октября «Ведомости» писали об отказе страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance принять обновленные требования Nord Stream AG – оператора «Северного потока», который был поврежден в результате диверсии в сентябре 2022 г. Nord Stream AG увеличил причиненный ущерб с 404 до 574 млн евро из-за нового повреждения, зафиксированного в иске, – вмятины на второй нитке.