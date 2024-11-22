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Американский инвестор хочет купить взорванный «Северный поток – 2»

Ведомости

Американский инвестор Стивен Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе, передает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо финансиста минфину.

По мнению Линча, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства.

«Это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», - подчеркнул инвестор.

По данным издания, бизнесмен запросил лицензию у американского минфина в феврале текущего года.

7 октября «Ведомости» писали об отказе страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance принять обновленные требования Nord Stream AG – оператора «Северного потока», который был поврежден в результате диверсии в сентябре 2022 г. Nord Stream AG увеличил причиненный ущерб с 404 до 574 млн евро из-за нового повреждения, зафиксированного в иске, – вмятины на второй нитке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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