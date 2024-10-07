Страховщики не согласились с новыми требованиями оператора «Северного потока»

В марте оператор «Северных потоков» Nord Stream подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании со страховщиков 400 млн евро за отказ покрыть ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией. Lloyd's и Arch отказывают в выплате компенсации оператору «Северного потока», объясняя свою позицию тем, что газопровод пострадал от военных действий, что не было включено в контракт. В апреле в МИД России заявили, что западные страховые компании могут потерять доверие клиентов в связи с отказом возмещать ущерб за подорванные «Северные потоки».