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Страховщики не согласились с новыми требованиями оператора «Северного потока»

Ведомости

Страховые компании Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance не согласились с обновленными требованиями Nord Stream AG – оператора «Северного потока», который был поврежден в результате диверсии в сентябре 2022 г. Страховщики направили свой ответ в Высокий суд Лондона, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Nord Stream AG увеличил причиненный трубовопроводу ущерб с 404 до 574 млн евро из-за нового повреждения, зафиксированного в иске, – вмятины на второй нитке. По информации оператора, она могла появиться с 9 марта 2021 г. по 30 октября 2022 г. в связи с внешним воздействием, природу которого Nord Stream AG не установил.

Страховые компании в ответ заявляют, что оператор «не определил отчетный период, во время которого, предположительно, возникла вмятина». С ноября 2021 г. перечень и условия участия страховщиков по первичным (несут первые убытки) и эксцедентным (покрывают убытки после исчерпания основного лимита) полисам изменились, в связи с чем нет возможности «определить страховщиков, которые, предположительно, несут ответственность за возмещение» по этому повреждению, а также «соответствующие доли такой предполагаемой ответственности».

Lloyd’s и Arch также заявляют, что причиной обнаруженной вмятины также является подрыв газопровода, а повреждения при «военных действиях» или «по приказу любого правительства» не входят в список страховых случаев.

В марте оператор «Северных потоков» Nord Stream подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании со страховщиков 400 млн евро за отказ покрыть ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией. Lloyd's и Arch отказывают в выплате компенсации оператору «Северного потока», объясняя свою позицию тем, что газопровод пострадал от военных действий, что не было включено в контракт. В апреле в МИД России заявили, что западные страховые компании могут потерять доверие клиентов в связи с отказом возмещать ущерб за подорванные «Северные потоки».

4 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что теракт в отношении газовой инфраструктуры должен быть расследован особенно тщательно, а его виновники, «будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия».

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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