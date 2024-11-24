В Румынии начались президентские выборы

По результатам опросов общественного мнения, Чолаку может набрать на выборах 24% голосов избирателей, Симион – 15,4%, а за Ласкони проголосуют 15,3% граждан. Ожидается, по результатам первого тура не будет победителя, второй тур в таком случае состоится 8 декабря.