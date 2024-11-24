В Румынии начались президентские выборы
В Румынии открылись участки для голосования на президентских выборах, основная борьба будет идти между тремя кандидатами, передают Reuters и агентство EFE.
Уходящий со своего поста президент Клаус Йоханнис, как отмечает Reuters, укрепил сильную прозападную позицию Румынии, но его критиковали за недостаточные действия в борьбе с коррупцией.
По данным агентства EFE, в выборах участвуют 14 кандидатов. В числе основных соперников – крайне правый политик Джордж Симион, который выступает против военной помощи Украине, «восхищается» президентом США Дональдом Трампом и хочет подражать премьер-министру Италии Джорджии Мелони. За пост президента также борется премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку и лидер оппозиционного правоцентристского союза «Спасем Румынию» Элена Ласкони.
По результатам опросов общественного мнения, Чолаку может набрать на выборах 24% голосов избирателей, Симион – 15,4%, а за Ласкони проголосуют 15,3% граждан. Ожидается, по результатам первого тура не будет победителя, второй тур в таком случае состоится 8 декабря.