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В Румынии начались президентские выборы

Ведомости

В Румынии открылись участки для голосования на президентских выборах, основная борьба будет идти между тремя кандидатами, передают Reuters и агентство EFE.

Уходящий со своего поста президент Клаус Йоханнис, как отмечает Reuters, укрепил сильную прозападную позицию Румынии, но его критиковали за недостаточные действия в борьбе с коррупцией.

По данным агентства EFE, в выборах участвуют 14 кандидатов. В числе основных соперников – крайне правый политик Джордж Симион, который выступает против военной помощи Украине, «восхищается» президентом США Дональдом Трампом и хочет подражать премьер-министру Италии Джорджии Мелони. За пост президента также борется премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку и лидер оппозиционного правоцентристского союза «Спасем Румынию» Элена Ласкони.

По результатам опросов общественного мнения, Чолаку может набрать на выборах 24% голосов избирателей, Симион – 15,4%, а за Ласкони проголосуют 15,3% граждан. Ожидается, по результатам первого тура не будет победителя, второй тур в таком случае состоится 8 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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