Израиль атаковал 10 целей в южных районах Бейрута
Истребители Израиля нанесли удар по 10 объектам шиитской организации «Хезболлах» на юге Бейрута – столицы Ливана. Об этом сообщил ТАСС.
По данным агентства, удары нанесены преимущественно по южной окраине Дахия и ближайшим предместьям. Взрывы фиксировались и в лагере для беженцев Бурдж-эль-Баражна, а также в районах Гобейри и Хадас.
25 ноября ливанская газета An Nahar на своей странице в X сообщала, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов.
Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что 26 ноября кабинет министров Израиля соберется, чтобы одобрить соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла». Кроме того, по словам неназванного ливанского чиновника, Вашингтон сообщил Бейруту, что о соглашении можно будет объявить «в течение нескольких часов». По данным Reuters, перемирие будет контролироваться пятью странами под председательством США – об этом заявил депутат ливанского парламента.
CNN, ссылаясь на источник, сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил готовящееся соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». В этот же день израильские СМИ писали, что Нетаньяху в ближайшее время представит соглашение как выгодную сделку для Израиля, а не компромисс.