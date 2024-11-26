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Израиль атаковал 10 целей в южных районах Бейрута

Ведомости

Истребители Израиля нанесли удар по 10 объектам шиитской организации «Хезболлах» на юге Бейрута – столицы Ливана. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, удары нанесены преимущественно по южной окраине Дахия и ближайшим предместьям. Взрывы фиксировались и в лагере для беженцев Бурдж-эль-Баражна, а также в районах Гобейри и Хадас.

25 ноября ливанская газета An Nahar на своей странице в X сообщала, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что 26 ноября кабинет министров Израиля соберется, чтобы одобрить соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла». Кроме того, по словам неназванного ливанского чиновника, Вашингтон сообщил Бейруту, что о соглашении можно будет объявить «в течение нескольких часов». По данным Reuters, перемирие будет контролироваться пятью странами под председательством США – об этом заявил депутат ливанского парламента.

CNN, ссылаясь на источник, сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил готовящееся соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». В этот же день израильские СМИ писали, что Нетаньяху в ближайшее время представит соглашение как выгодную сделку для Израиля, а не компромисс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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