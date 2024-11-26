Израиль атаковал 10 целей в южных районах Бейрута

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что 26 ноября кабинет министров Израиля соберется, чтобы одобрить соглашение о прекращении огня с ливанской группировкой «Хезболла». Кроме того, по словам неназванного ливанского чиновника, Вашингтон сообщил Бейруту, что о соглашении можно будет объявить «в течение нескольких часов». По данным Reuters, перемирие будет контролироваться пятью странами под председательством США – об этом заявил депутат ливанского парламента.